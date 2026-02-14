Spari a Brugherio vicino Monza due uomini feriti gravemente e un fermo | forse una lite condominiale

Un uomo di 60 anni ha sparato durante una lite tra vicini a Brugherio, vicino a Monza, causando il ferimento grave di due uomini. La polizia ha fermato il sospettato sul posto, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale. Secondo le prime indagini, la discussione tra vicini sarebbe degenerata improvvisamente, portando all’uso delle armi. La vicenda ha suscitato sorpresa tra i residenti del quartiere.

Lite tra vicini finita a colpi d’arma da fuoco a Brugherio, nel Monzese. Due uomini sono ricoverati in gravi condizioni dopo essere stati feriti da un 60enne, che avrebbe sparato loro al culmine di una contesa all’interno del condominio. Il presunto responsabile in stato di fermo e accusato al momento di tentato duplice omicidio. La lite tra condomini a Brugherio Gli spari sono stati esplosi all’interno della corte del complesso in via Lodigiana a Brugherio, nella serata di venerdì 13 febbraio. Secondo quanto ricostruito da Il Giorno, un uomo di 60 anni avrebbe premuto il grilletto contro altri due condomini di 25 e 58 anni, durante una lite per questioni di vicinato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

