Mercato Juventus | Frattesi sempre più lontano? Questo club ha intensificato i contatti
Nel mercato della Juventus, il nome di Frattesi continua a far discutere. Secondo le ultime indiscrezioni, il club ha intensificato i contatti per il centrocampista dell’Inter, che interessa anche a Spalletti. Resta da capire se si concretizzerà un trasferimento, considerando le diverse dinamiche di mercato e le possibili strategie della società bianconera.
per il centrocampista nerazzurro che piace a Spalletti. Il calciomercato invernale 2026 vede il Nottingham Forest ancora una volta protagonista nei dialoghi con la Serie A. Il club inglese, che ha già attinto a piene mani dal campionato italiano con gli innesti di Savona, Douglas Luiz e Ndoye, ha ora messo nel mirino Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, che sotto la guida di Cristian Chivu sta faticando a trovare continuità, è diventato l’obiettivo numero uno per rinforzare la mediana dei Forest. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Frattesi Juve l’infortunio di Calhanoglu blocca la cessione? La situazione e la destinazione più probabile.
Juventus, possibili idee di scambio per Frattesi ma la situazione è ferma - La Juventus ha ragionato sulle possibili formule per arrivare a Frattesi, ma per ora la società è restia a fare un grosso investimento ... it.blastingnews.com
Frattesi via dall’Inter? Dall’ipotesi scambio con Nico Gonzalez ai dialoghi con la Juve: la rivelazione di Moretto - La rivelazione di Moretto Il futuro di Davide Frattesi resta incerto, nonostante il buon impa ... calcionews24.com
Moretto: "Frattesi-Juve, contatti esplorativi ma la trattativa non decolla". Possibile scambio con un ex bianconero - Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Davide Frattesi, uno dei nomi più caldi di questa sessione di mercato. tuttojuve.com
Calciomercato, la Juve vuole Mateta del Crystal Palace per l'attacco #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Mateta #Juventus x.com
Juventus Women, primo colpo di mercato: Ally Perry al JMedical - facebook.com facebook
