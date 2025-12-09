Terribile tempesta si abbatte sulla città | strade allagate e tetti divelti VIDEO

– Sembrava una normale serata d’inizio dicembre, poi il cielo sopra Yanbu, città costiera dell’Arabia Saudita, affacciata sul Mar Rosso, si è trasformato in un’enorme lastra scura attraversata da lampi continui. Nel giro di poche ore, una tempesta di potenza eccezionale ha investito l’area, estendendosi per oltre 800 chilometri e travolgendo tutto ciò che incontrava. Le immagini terrificanti della tempesta sono virali sui social. . Fortissime raffiche di vento, pioggia battente e scariche elettriche hanno colpito la città in pieno, spingendo il Centro Nazionale di Meteorologia saudita a emettere un’ allerta rossa per la provincia di Medina: il livello massimo previsto, segnale di una situazione potenzialmente critica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

