Spaccio e resistenza Due arresti
Due italiani sono stati arrestati per spaccio di droga e resistenza durante un’operazione della polizia. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno visto il 47enne uscire dal suo appartamento in via Cellini e hanno deciso di fermarlo. L’uomo ha opposto resistenza, cercando di scappare, e ha tentato di nascondere alcune sostanze stupefacenti.
Doppio arresto per droga e aggressioni alla polizia: due italiani in manette. Il primo intervento è avvenuto ad opera degli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio che hanno notato il 47enne uscire dal proprio appartamento in via Cellini. L’uomo è salito in auto e si è diretto verso la stazione dei Carabinieri per ottemperare all’obbligo di firma impostagli dopo un arresto per droga. Successivamente è andato a Settimo Milanese dove ha incontrato una donna con la quale ha effettuato uno scambio sospetto. Fermata dagli agenti, la donna è stata trovata in possesso di una dose di cocaina appena acquistata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Oltre mille persone controllate tra San Leonardo, Oltretorrente e centro: due arresti per spaccio e 5 denunce per resistenza, documenti falsi e immigrazione clandestina
Nell’ultima settimana, la Polizia di Parma ha intensificato i controlli nel territorio, verificando oltre mille persone tra San Leonardo, Oltretorrente e centro città.
Macerata, smantellata centrale di spaccio: 50 grammi di droga sequestrati e due arresti per detenzione e spaccio.
A Macerata, la polizia ha smantellato un laboratorio di spaccio, sequestrando 50 grammi di droga e arrestando due persone.
DUE MINORENNI ARRESTATI PER SPACCIO E RESISTENZA
L’accusa nei loro confronti è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione, alterazione di arma, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. facebook