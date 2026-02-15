Spaccio e resistenza Due arresti

Da ilgiorno.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due italiani sono stati arrestati per spaccio di droga e resistenza durante un’operazione della polizia. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno visto il 47enne uscire dal suo appartamento in via Cellini e hanno deciso di fermarlo. L’uomo ha opposto resistenza, cercando di scappare, e ha tentato di nascondere alcune sostanze stupefacenti.

Doppio arresto per droga e aggressioni alla polizia: due italiani in manette. Il primo intervento è avvenuto ad opera degli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio che hanno notato il 47enne uscire dal proprio appartamento in via Cellini. L’uomo è salito in auto e si è diretto verso la stazione dei Carabinieri per ottemperare all’obbligo di firma impostagli dopo un arresto per droga. Successivamente è andato a Settimo Milanese dove ha incontrato una donna con la quale ha effettuato uno scambio sospetto. Fermata dagli agenti, la donna è stata trovata in possesso di una dose di cocaina appena acquistata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

spaccio e resistenza due arresti

© Ilgiorno.it - Spaccio e resistenza. Due arresti

Oltre mille persone controllate tra San Leonardo, Oltretorrente e centro: due arresti per spaccio e 5 denunce per resistenza, documenti falsi e immigrazione clandestina

Nell’ultima settimana, la Polizia di Parma ha intensificato i controlli nel territorio, verificando oltre mille persone tra San Leonardo, Oltretorrente e centro città.

Macerata, smantellata centrale di spaccio: 50 grammi di droga sequestrati e due arresti per detenzione e spaccio.

A Macerata, la polizia ha smantellato un laboratorio di spaccio, sequestrando 50 grammi di droga e arrestando due persone.

DUE MINORENNI ARRESTATI PER SPACCIO E RESISTENZA

Video DUE MINORENNI ARRESTATI PER SPACCIO E RESISTENZA
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Spaccio e resistenza. Due arresti; Spaccio di droga, furti e rapine: raffica di arresti a Bologna, 13 in 5 giorni; Corsico (MI), spaccio di droga: la Polizia di Stato arresta due persone; Intra, quarantenne arrestato dalla polizia dopo una serata di violenza in un circolo.

Spaccio e resistenza. Due arrestiDoppio arresto per droga e aggressioni alla polizia: due italiani in manette. Il primo intervento è avvenuto ad opera degli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio che hanno ... ilgiorno.it

Fermati per spaccio aggrediscono gli agenti per strada e in Questura a Milano, arrestati due giovaniDue italiani arrestati tra Milano e hinterland per spaccio e violenza contro agenti. Sequestrati droga e denaro in due distinte operazioni. virgilio.it