Una spa in Sicilia attira visitatori grazie alla sua posizione tra le colline verdi e il mare cristallino, offrendo un’esperienza di relax immersa nella natura. La struttura si trova sulla costa, circondata da un giardino curato e da percorsi benessere che sfruttano i prodotti locali. Qui, gli ospiti possono godere di trattamenti rigeneranti con ingredienti tipici della regione, come limoni e oli essenziali.

Questo articolo è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026. La sua posizione e la sua proposta di trattamenti la rendono una meta da considerare anche (e forse soprattutto) fuori stagione: non solo quindi durante la bellissima estate, ma anche in primavera, nell’autunno ormai diventato caldo e temperato e anche durante il periodo natalizio, quando è ancora possibile stare comodamente all’aperto e usufruire di passeggiate ed escursioni. Il luogo è facilmente raggiungibile in aereo volando su Palermo e poi considerando un’ora abbondante di macchina. Per il resto, conta solo una cosa: rilassarsi e farsi coccolare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Spa in Sicilia, benessere oltre l'orizzonte

