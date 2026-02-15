Spa in Sicilia benessere oltre l’orizzonte
Una spa in Sicilia attira visitatori grazie alla sua posizione tra le colline verdi e il mare cristallino, offrendo un’esperienza di relax immersa nella natura. La struttura si trova sulla costa, circondata da un giardino curato e da percorsi benessere che sfruttano i prodotti locali. Qui, gli ospiti possono godere di trattamenti rigeneranti con ingredienti tipici della regione, come limoni e oli essenziali.
Questo articolo è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026. La sua posizione e la sua proposta di trattamenti la rendono una meta da considerare anche (e forse soprattutto) fuori stagione: non solo quindi durante la bellissima estate, ma anche in primavera, nell’autunno ormai diventato caldo e temperato e anche durante il periodo natalizio, quando è ancora possibile stare comodamente all’aperto e usufruire di passeggiate ed escursioni. Il luogo è facilmente raggiungibile in aereo volando su Palermo e poi considerando un’ora abbondante di macchina. Per il resto, conta solo una cosa: rilassarsi e farsi coccolare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Regione Sicilia, bando 2026: oltre 20 milioni per il benessere degli animali negli allevamenti
Garantire il benessere degli animali negli allevamenti in Sicilia, bando da oltre 20 milioniLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
