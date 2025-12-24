Garantire il benessere degli animali negli allevamenti in Sicilia bando da oltre 20 milioni

24 dic 2025

Oltre 20 milioni di euro per garantire il benessere degli animali negli allevamenti della Sicilia. La Regione, tramite l'assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ha pubblicato il bando per assegnare i sostegni economici 2026 ad allevatori singoli o associati. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

