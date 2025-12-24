Regione Sicilia bando 2026 | oltre 20 milioni per il benessere degli animali negli allevamenti

Oltre 20 milioni di euro per garantire il benessere degli animali negli allevamenti dell'Isola. La Regione Siciliana, tramite l'assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ha pubblicato il bando per assegnare i sostegni economici 2026 ad allevatori singoli o. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

La Regione ha pubblicato il bando 2026 per il benessere degli animali: sostegni per oltre 20 milioni - Può accedere al sostegno chi possiede una consistenza minima di allevamento non inferiore a 7 unità di bestiame adulto (uba), per ogni tipologia animale da assoggettare agli impegni. msn.com