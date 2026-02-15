Il mistero dei preservativi per gli atleti olimpici di Milano-Cortina 2026 esauriti in tre giorni ma rivenduti online
Il motivo dei preservativi per gli atleti di Milano-Cortina 2026 esauriti in tre giorni riguarda una distribuzione troppo rapida. Alla fine della prima settimana, diecimila unità offerte gratuitamente nel villaggio olimpico di Cortina d’Ampezzo sono finite, lasciando spazio a rivendite online a prezzi più alti.
Al Villaggio olimpico di Cortina d’Ampezzo diecimila preservativi distribuiti gratuitamente sono scomparsi nell’arco di appena tre giorni. La conferma è arrivata direttamente da Mark Adams, portavoce del Comitato Olimpico Internazionale, che durante il briefing con la stampa del 14 febbraio ha commentato con ironia: “Fate voi i conti”. I numeri sembrano raccontare una storia “bollente”. Nel villaggio di Cortina risiedono circa 2.800 atleti (1.500 uomini e 1.300 donne). Se dividiamo i preservativi per il numero di sportivi e per i tre giorni, otteniamo una media di tre profilattici al giorno a testa. 🔗 Leggi su Cultweb.it
