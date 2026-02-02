Ladri acrobati in azione | svaligiati due appartamenti

Due appartamenti sono stati svaligiati questa notte a Porto San Giorgio. I ladri si sono arrampicati su una grondaia, hanno rotto un vetro e sono entrati mentre i padroni di casa erano fuori. Hanno fatto razzia di tutto ciò che hanno trovato. La polizia indaga per identificare i responsabili.

Porto San Giorgio (Fermo), 2 febbraio 2026 – Hanno atteso che i padroni di casa uscissero, per poi arrampicarsi su una grondaia, raggiungere una finestra, rompere il vetro e introdursi i due appartamenti e svaligiarli. E' tornata in azione la banda dei ladri acrobati che, negli scorsi mesi, aveva messo a ferro e fuoco il Fermano. Questa volta hanno colpito in una palazzina nella zona sud di Porto San Giorgio, da dove, in due abitazioni diverse, hanno trafugato gioielli, oro e denaro per un valore che si aggirerebbe intorno alle decine di migliaia di euro. Il modus operandi del colpo. Secondo una prima ricostruzione i ladri, dopo essersi arrampicati su una grondaia, hanno raggiunto e rotto una finestra al secondo piano.

