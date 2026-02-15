Sorpreso a frugare in un' auto dal proprietario si dà alla fuga ma viene rintracciato

Un uomo è stato sorpreso a cercare oggetti all’interno di un’auto parcheggiata in via Roma, poi ha cercato di scappare quando il proprietario lo ha scoperto. Dopo aver tentato di allontanarsi a tutta velocità, è stato comunque rintracciato dalla polizia nelle vicinanze. Il fatto è avvenuto questa mattina, quando il proprietario ha notato il sospetto mentre rovistava tra i sedili.

Frugava tra le auto in cerca di qualcosa da rubare. Il proprietario di un veicolo ha però sorpreso il ladro proprio mentre era intento a rovistare all'interno dell'abitacolo. Vistosi scoperto l'uomo si è allontanato a mani vuote, fuggendo per le strade limitrofe. Si tratta di un cittadino indiano residente a Sabaudia, già noto alle forze dell'ordine, ora denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto.