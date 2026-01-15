Viene sorpreso a rovistare dentro a un furgone e tenta la fuga dopo aver aggredito il proprietario

Un uomo di 35 anni è stato sorpreso mentre rovistava all’interno di un furgone nel quartiere Villa del Fuoco a Pescara. Dopo aver aggredito il proprietario, ha tentato di scappare. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di bloccare il soggetto e di gestire la situazione. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

Un uomo di 35 anni sarebbe stato sorpreso a rovistare all’interno di un veicolo nel quartiere Villa del Fuoco di Pescara, avrebbe aggredito il proprietario e tentato la fuga. Ma il 35enne è stato raggiunto e denunciato dalla polizia. L’uomo è stato quindi rintracciato e denunciato dalla polizia. Gli agenti, dopo la segnalazione pervenuta alla sala operativa, sono arrivati in zona Rancitelli, dove, il titolare del mezzo, ha riferito loro di aver sorpreso, poco prima, un uomo mentre stava frugando nel veicolo di sua proprietà, dopo essere stato allertato dalle urla di una donna che aveva assistito alla scena ed essere sceso in strada per controllare da vicino cosa stesse succedendo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Evade e viene sorpreso a rovistare nei taxi in stazione. Aveva anche provocato un incidente col furgone rubato

Leggi anche: Ruba un’auto e tenta di investire il proprietario: 35enne arrestato dai Carabinieri dopo una fuga a Fiamignano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Omicidio a Lonate Pozzolo: ladro sorpreso in casa viene accoltellato dal padrone di casa. Tutti i dettagli su www.malpensa24.it - facebook.com facebook

@carlitospass:"Il #Milan non se lo aspettava, #Allegri è sorpreso, evidentemente per #Oriali non era finita lì, son veleni che intossicheranno il campionato. Che ne pensano gli arabi Son contenti di avere qui i club italiani, capiscono poco delle nostre pieg x.com