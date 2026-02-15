Sommariva-Moioli d’argento | arriva dallo snowboard il record italiano di medaglie nella storia dei Giochi invernali

Lorenzo Sommariva e Michela Moioli hanno portato a casa un record italiano di medaglie alle Olimpiadi Invernali, grazie alle loro performance nello snowboard cross. La coppia ha conquistato l’argento nel team event di Livigno, un risultato che raddoppia il successo di Pechino 2022, dove Moioli aveva già vinto l’oro e Sommariva aveva partecipato alla gara. La medaglia di ieri si aggiunge a una serie di trionfi che testimoniano la crescita dello snowboard italiano nel panorama olimpico.

Porta la firma dello snowboard cross il record italiano di medaglie alle Olimpiadi Invernali. Nel team event di Livigno Lorenzo Sommariva e Michela Moioli hanno vinto l'argento, confermando il risultato di Pechino 2022, dove assieme alla bergamasca fu schierato Omar Visintin. Un podio che resterà per sempre impresso nella storia dello sport italiano perché consente all'Italia di superare lo storico record di Lillehammer 1994, dove a fine rassegna olimpica vincemmo 20 medaglie. Quando mancano ancora sette giorni e mezzo alla fine dei Giochi di Milano Cortina 2026 l'Italia è già a quota 22 e non vuole fermarsi.