Italia record a Milano-Cortina 2026 | 21 medaglie grazie all’argento di Moioli-Sommariva nello snowboardcross

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno portato l’Italia a un nuovo record ai Giochi di Milano-Cortina 2026, vincendo l’argento nello snowboardcross a squadre miste. La loro medaglia di oggi porta il totale delle imprese italiane a 21, un risultato che nessuno aveva raggiunto prima in questa edizione. La coppia ha mostrato grande determinazione sulla neve, riuscendo a salire sul podio davanti a migliaia di spettatori.

L'argento conquistato da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva nello snowboardcross a squadre miste vale la 21ª medaglia per l'Italia ai Giochi. Superato il primato storico di Lillehammer 1994: è la miglior spedizione azzurra di sempre alle Olimpiadi invernali. Lorenzo Sommariva tiene l'Italia in corsa nella sua frazione, poi è Michela Moioli a scatenare la rimonta decisiva, superando la francese Casta e lanciandosi all'inseguimento della britannica Charlotte Banks. L'oro va alla Gran Bretagna, il bronzo alla Francia, ma l'argento azzurro ha un valore enorme. Con questo podio l'Italia sale a quota 21 medaglie complessive a Milano-Cortina 2026.