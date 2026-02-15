Milano Cortina Moioli-Sommariva argento in gara mista a coppie snowboard cross Record di medaglie per l’Italia

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno portato a casa una medaglia d’argento nella gara mista a coppie di snowboard cross a Milano Cortina, un risultato che porta l’Italia a un record di medaglie in questa edizione. Durante la finale, i due atleti hanno mostrato grande determinazione e velocità, superando avversari provenienti da diverse nazioni. La loro prestazione si è distinta per la compattezza e la strategia, contribuendo a consolidare il successo complessivo della squadra italiana.

