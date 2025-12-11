Sofia Goggia lucida | So che ero in controllo Non me la sono sentita di spingere

Sofia Goggia e Laura Pirovano si sono distinte nella seconda prova cronometrata della discesa femminile di St. Le atlete italiane hanno dimostrato solidità e determinazione, con Goggia che ha commentato di aver avuto il controllo senza sentirsi di spingere oltre. Entrambe si preparano ora alla competizione con ottime prospettive.

Sofia Goggia e Laura Pirovano hanno chiuso rispettivamente al terzo ed al quarto posto nella seconda prova cronometrata della discesa femminile di St. Moritz, in Svizzera, sede della tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Al sito federale le due azzurre hanato quanto fatto in una giornata caratterizzata dalla scarsa visibilità. Sofia Goggia analizza con lucidità la prova odierna: " Non ho sciato bene oggi, ho avuto un po' di imperfezioni: le condizioni di visibilità erano difficili e non mi sono sentita di spingere troppo. In alcune situazioni non ho tenuto la linea che avevo in mente, ma vedevo molto poco sul terreno.

