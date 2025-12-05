Achille Costacurta | Quando ho scoperto l’Adhd ero in clinica Ho visto la luce

Torna a parlare di sé, degli anni difficili e della strada intrapresa di recente, con l'uscita dal tunnel: Achille Costacurta, dopo il podcast con Luca Casadei, è stato intervistato anche dal Corsera. Il figlio di Martina Colombari e dell’ex difensore del Milan Billy Costacurta, si racconta senza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Achille Costacurta si racconta sostiene di non pentirsi di tutto quello che ha fatto, nonostante le conseguenze delle sue azioni. Il 21enne sta meglio, dopo anni di abusi di sostanze, ora sogna pensando al futuro. ? - facebook.com Vai su Facebook

“Ho 21 anni ma è come se avessi vissuto tre vite: non ricordo più quante volte sono finito in comunità, quanti tentativi di scappare” #AchilleCostacurta Vai su X

Achille Costacurta: "Ho fatto un gesto disperato. Quando ho scoperto l’Adhd ero in clinica: ho visto la luce. Mamma? Ora la sento meno" - A 21 anni, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, racconta come sta provando a rinascere dopo anni difficili ... today.it scrive

Achille Costacurta: «Fumavo hashish tutti i giorni. L'Adhd? In Svizzera ho visto la luce. Papà Billy dice a mamma Martina di pensare più a sé e non a me, sempre» - Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari: «Sette tso, le comunità e le fughe. Scrive msn.com

Achille Costacurta: «Il mio percorso finirà quando sarò morto. I genitori famosi sono un peso. Vorrei fare il contadino in Australia, ti pagano 5mila euro» - Non mi pento di niente, meglio aver sbagliato da giovane che a 50 anni». Riporta msn.com

La gioventù bruciata di Achille Costacurta: «Hashish, crack e sette Tso, poi ho tentato il suicidio. Così in Svizzera mi hanno salvato» - Il 21enne si racconta dopo la «rinascita» in clinica: «Mi hanno diagnosticato l'Adhd, ma non mi pento degli errori». Da msn.com

Il dolore più grande di Martina Colombari: "A un certo punto sono crollata. Ricordo tutto, avrei voluto soffrire al posto di mio figlio Achille" - Martina Colombari, classe 1975, attrice, ex Miss Italia e ora le concorrenti più amate di Ballando con le Stelle. Lo riporta today.it

Achille Costacurta, la scelta sul nuovo lavoro: "In Australia per 5mila euro al mese", cosa vuole fare - Un percorso segnato da cadute, scelte difficili e una lenta risalita che oggi Achille Costacurta prova a raccontare con una sincerità spiazzante. Segnala libero.it