Sofia Goggia e il bilancio delle Olimpiadi | Potevo fare di più ma ho dato tutta me stessa
Sofia Goggia ha chiuso le Olimpiadi con un decimo posto nello slalom gigante, un risultato che riflette le sue ambizioni non completamente realizzate. La sciatrice bergamasca attribuisce il risultato alla sua determinazione, anche se riconosce di poter fare meglio. Durante la gara, Goggia ha mostrato un impegno totale, ma alcuni errori le hanno impedito di salire sul podio. La sua performance si inserisce in un quadro di sacrifici e sforzi, culminato in una gara molto combattuta.
L'Olimpiade di Sofia Goggia si è conclusa, la pagella che si dà è un 6 dopo il decimo posto nello slalom gigante vinto da Federica Brignone con la bergamasca decima a 25 centesimi dalla medaglia. Più di un rimpianto visto che la prima manche ero terza. "Ho la consapevolezza di aver dato tutta me stessa. Si poteva fare di più, porto a casa solo un bronzo (nella libera), ma è stato un bronzo estremamente difficile da conquistare" spiega, ripensando ai momenti al cancelletto mentre in pista Lindsey Vonn urlava dal dolore per l'incidente nella libera. "Penso di aver dato tutto in queste Olimpiadi - prosegue - e quindi non devo avere rimpianti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sofia Goggia: “Potevo spingere di più: risultati non eccelsi, ma…”. E poi scherza: “Missione: prendere un’altra vacca”
Sofia Goggia ha ottenuto un podium nel superG di St.
Sofia Goggia è soddisfatta: “Buon ottavo posto ma so che posso fare di più in gigante”
Federica Brignone domina il gigante e vince un altro oro! Sofia Goggia giù dal podio dopo la seconda mancheLa Tigre valdostana era già stata capace di salire sul gradino più alto del podio in Super-G. Fuori dal podio, invece, la bergamasca. msn.com
Sofia Goggia: Non posso non essere contenta. Ci sono 8 posizioni in 25 centesimi, non era sempliceSofia Goggia si è classificata decima nel gigante femminile di sci alpino valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, chiudendo a 087 dalla ... oasport.it
Federica ha dominato sia la prima sia la seconda manche nello slalom. Ottimo quarto posto per Lara De Mea. Sofia Goggia conclude al decimo posto https://www.varesenews.it/2026/02/federica-brignone-concede-il-bis-e-domina-anche-in-gigante/2489041/ facebook
MAGNIFICA ITALIA A CORTINA Nonostante il pettorale numero 14 e la pista leggermente segnata, Federica Brignone spacca definitivamente la prima manche con una prova impressionante Sofia Goggia in zona medaglie, volando dal terzo settore e x.com