Sofia Goggia e il bilancio delle Olimpiadi | Potevo fare di più ma ho dato tutta me stessa

Sofia Goggia ha chiuso le Olimpiadi con un decimo posto nello slalom gigante, un risultato che riflette le sue ambizioni non completamente realizzate. La sciatrice bergamasca attribuisce il risultato alla sua determinazione, anche se riconosce di poter fare meglio. Durante la gara, Goggia ha mostrato un impegno totale, ma alcuni errori le hanno impedito di salire sul podio. La sua performance si inserisce in un quadro di sacrifici e sforzi, culminato in una gara molto combattuta.

L'Olimpiade di Sofia Goggia si è conclusa, la pagella che si dà è un 6 dopo il decimo posto nello slalom gigante vinto da Federica Brignone con la bergamasca decima a 25 centesimi dalla medaglia. Più di un rimpianto visto che la prima manche ero terza. "Ho la consapevolezza di aver dato tutta me stessa. Si poteva fare di più, porto a casa solo un bronzo (nella libera), ma è stato un bronzo estremamente difficile da conquistare" spiega, ripensando ai momenti al cancelletto mentre in pista Lindsey Vonn urlava dal dolore per l'incidente nella libera. "Penso di aver dato tutto in queste Olimpiadi - prosegue - e quindi non devo avere rimpianti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sofia Goggia ha ottenuto un podium nel superG di St.

