Sofia Goggia | Potevo spingere di più | risultati non eccelsi ma… E poi scherza | Missione | prendere un’altra vacca

Sofia Goggia ha ottenuto un podium nel superG di St. Moritz, chiudendo un intenso fine settimana di competizioni di Coppa del Mondo di sci alpino. Con un terzo posto, la campionessa italiana riflette sulle sue prestazioni, ammettendo di poter aver spinto di più, e scherza con leggerezza sui suoi obiettivi futuri.

Sofia Goggia ha conquistato un bel terzo posto nel superG di St. Moritz, prova che ha concluso il lungo fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di sci alpino nella località svizzera. Dopo la quarta posizione conseguita nella prima discesa libera ed essere salita sul gradino più basso del podio nella seconda gara di velocità, la fuoriclasse bergamasca si è confermata sul podio nella prima uscita stagionale in questa specialità. L’azzurra ha accusato un ritardo di 19 centesimi dalla neozelandese Alice Robinson, che ha dettato legge dopo essersi imposta in gigante poche settimane fa. L’oceanica ha preceduto la francese Romane Miradoli per otto centesimi, mentre la statunitense Lindsey Vonn, prima e seconda in discesa, ha chiuso alle spalle di Goggia per otto centesimi. Oasport.it

