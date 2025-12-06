Sofia Goggia è soddisfatta | Buon ottavo posto ma so che posso fare di più in gigante
Si chiude con un ottavo posto per Sofia Goggia il primo gigante di Tremblant (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla pista denominata “Flying Mile” la fuoriclasse bergamasca ha disputato una prova solida tra le porte larghe. Dopo il decimo tempo della prima manche, infatti, ha saputo migliorare ancora nella seconda, salendo due ulteriori gradini e chiudendo con una ottava posizione che le ha dato conferme in una specialità che non sempre ha amato. Al termine della gara odierna, dominata da Alice Robinson davanti a Zrinka Ljutic e Valerie Grenier, la nostra portacolori ha raccontato le sue sensazioni al sito ufficiale della FISI: “ Nella prima manche ho sciato un po’ troppo leggera, il tracciato era aritmico e presentava tanti dossi, basta fare una curva con il timing scorretto e ti porti dietro ogni titubanza. 🔗 Leggi su Oasport.it
