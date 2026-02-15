Brignone da impazzire vince la seconda medaglia d' oro trionfando nel gigante | l' inchino delle avversarie Goggia decima

Federica Brignone ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro nel gigante, sorprendendo tutte con una prestazione impeccabile e lasciando le avversarie a bocca aperta. La sciatrice italiana ha scavalcato la concorrenza con numeri precisi, facendo impazzire il pubblico sugli spalti. Nel frattempo, Sofia Goggia si è piazzata decima, mentre Elisa Della Mea si è fermata in quarta posizione. La vittoria di Brignone si è aggiunta anche a un altro risultato importante, la medaglia conquistata dalla staffetta maschile nella 4x7,5 km.

Delusione per Della Mea giunta quarta: «Purtroppo ho sbagliato sul primo dosso anche se penso di aver fatto una grande gara» Due medaglie d'argento per la svedese Hector e la norvegese Stjernesund giunte al traguardo con lo stesso tempo. Nessun bronzo quindi Raggiunto il massimo numero di podi come nel 1994 a Lillehammer Federica vola nella parte alta del tracciato, conserva in quella centrale, e accelera nel finale: rischia qualcosa nel finale ma passa in testa per 62 centesimi, Della Mea resta terza. Adesso tocca a Federica Brignone, ha 74 centesimi di vantaggio da gestire. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Brignone da impazzire, vince la seconda medaglia d'oro trionfando nel gigante: l'inchino delle avversarie. Goggia decima Brignone leggendaria a Cortina: è medaglia d’oro in Slalom Gigante. Goggia fuori dal podio Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante di Cortina, dopo aver dominato la prima manche e aver sorpreso gli avversari con un'ottima sciata. Brignone bis d'oro: trionfo nel gigante. 20esima medaglia per l'Italia Federica Brignone ha ottenuto un’altra medaglia d’oro nel gigante ai Giochi di Milano Cortina, confermando la sua abilità sulla neve. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lollobrigida da panico, è oro-bis nei 5000 metri (per 10 centesimi); Goggia vince bronzo olimpico in discesa Ultimo colore che mi mancava; L'oro-brigida nella bolgia di Rho: gli highlights dei 5000 metri; Olimpiadi Milano Cortina 2026, Federica Brignone vince l'oro nel SuperG: trionfo azzurro nello sci femminile!. Cortina, il ruggito della Tigre: Brignone vince l'Oro in Super-G davanti al presidente MattarellaNonostante il rientro lampo dall'infortunio, l'azzurra ha domato l'Olympia delle Tofane sotto gli occhi del Capo dello Stato ... rainews.it Federica Brignone, è una medaglia d'oro da leggenda: vince il SuperG olimpico e manda Cortina in delirioCORTINA D'AMPEZZO. La grande bellezza dell'olimpismo ogni tanto trova il modo di esplodere in maniera fragorosa: è successo con la medaglia d'oro vinta nel SuperG olimpico di Cortina d'Ampezzo da un'i ... ildolomiti.it Oro clamoroso: Brignone da impazzire #milanocortina 2026 x.com Oro clamoroso: Brignone da impazzire Guarda le immagini facebook