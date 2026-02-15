Snowboard | Moioli concede il bis argento in cross mista con Sommariva
Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno portato a casa una medaglia d’argento nel snowboardcross a squadre miste ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver concluso la gara in seconda posizione. Moioli, che aveva già vinto l’oro in questa specialità, ha dimostrato ancora una volta la sua abilità, mentre Sommariva ha dato il suo contributo in una gara combattuta fino all’ultimo centimetro di pista. La coppia italiana ha affrontato un percorso difficile, superando avversari agguerriti su un tracciato reso impegnativo dalla neve fresca.
AGI - Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno conquistato la medaglia d'argento nella gara a squadre mista dello snowboardcross ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. A Livigno, i due azzurri nella big final sono stati preceduti dai britannici Huw Nightingale e Charlotte Bankes. Bronzo ai francesi Loan Bozzolo e Lea Casta. Per l' Italia Team è la medaglia numero 22 ai Giochi di Milano Cortina 2026. Dopo l'oro di PyeongChang 2018 e l'argento nella gara a squadre a Pechino 2022, alla collezione della snowboarder bergamasca sulle nevi di 'casa' di Livigno si aggiunge questo nuovo successo. 🔗 Leggi su Agi.it
Coppa del Mondo di Snowboard Cross, Moioli-Sommariva super a Cervinia: è secondo posto nel Team Mixed
Durante la tappa di Cervinia della Coppa del Mondo di Snowboard Cross, Michela Moioli e Lorenzo Sommariva si sono distinti ottenendo un eccellente secondo posto nel Team Mixed, confermando il loro talento e la crescita nel circuito internazionale.
LIVE Snowboardcross, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: ARGENTO DA URLO! Moioli e Sommariva incantano, oro Gran Bretagna
Durante la gara di snowboardcross alle Olimpiadi, Moioli e Sommariva hanno conquistato un argento emozionante, dopo che la coppia britannica Nightingale e Bankes ha vinto l’oro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Snowboardcross: Michela Moioli ci prova nonostante la sfortunata caduta. Sogno quarta medaglia olimpica; Michela Moioli è bronzo a Milano Cortina 2026: grinta, cadute e rinascita nello snowboard cross; GREGGIO CONCEDE IL BIS! VALENTINA IMBATTIBILE A SALLA, ORIGONE E’ TERZO; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il programma degli italiani in gara venerdì 13 febbraio.
Michela Moioli conquista il bronzo in Snowboard Cross delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026!Michela Moioli conquista la medaglia di Bronzo nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, scrivendo un record italiano per quelle invernali! generationsport.it
Michela Moioli conquista il bronzo nello snowboard cross a LivignoGrande festa per l’Italia negli sport invernali: Michela Moioli si aggiudica la medaglia di bronzo nello snowboard cross femminile, ottenendo così il terzo podio olimpico consecutivo della sua ... intornotirano.it
ULTIM’ORA MI-CO Snowboard, Moioli e Sommariva in semifinale nel cross a squadre La coppia azzurra si qualifica con il miglior tempo #SkySport #MilanoCortina26 x.com
ANSA.it. . MILANO CORTINA | Bronzo per Moioli dopo la caduta in allenamento. Ieri per l'azzurra la medaglia nello snowboard cross che vale come un oro #ANSA facebook