Snowboard | Moioli concede il bis argento in cross mista con Sommariva

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno portato a casa una medaglia d’argento nel snowboardcross a squadre miste ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver concluso la gara in seconda posizione. Moioli, che aveva già vinto l’oro in questa specialità, ha dimostrato ancora una volta la sua abilità, mentre Sommariva ha dato il suo contributo in una gara combattuta fino all’ultimo centimetro di pista. La coppia italiana ha affrontato un percorso difficile, superando avversari agguerriti su un tracciato reso impegnativo dalla neve fresca.

AGI - Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno conquistato la medaglia d'argento nella gara a squadre mista dello snowboardcross ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. A Livigno, i due azzurri nella big final sono stati preceduti dai britannici Huw Nightingale e Charlotte Bankes. Bronzo ai francesi Loan Bozzolo e Lea Casta. Per l' Italia Team è la medaglia numero 22 ai Giochi di Milano Cortina 2026. Dopo l'oro di PyeongChang 2018 e l'argento nella gara a squadre a Pechino 2022, alla collezione della snowboarder bergamasca sulle nevi di 'casa' di Livigno si aggiunge questo nuovo successo. 🔗 Leggi su Agi.it

Durante la tappa di Cervinia della Coppa del Mondo di Snowboard Cross, Michela Moioli e Lorenzo Sommariva si sono distinti ottenendo un eccellente secondo posto nel Team Mixed, confermando il loro talento e la crescita nel circuito internazionale.

