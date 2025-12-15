Coppa del Mondo di Snowboard Cross Moioli-Sommariva super a Cervinia | è secondo posto nel Team Mixed

Durante la tappa di Cervinia della Coppa del Mondo di Snowboard Cross, Michela Moioli e Lorenzo Sommariva si sono distinti ottenendo un eccellente secondo posto nel Team Mixed, confermando il loro talento e la crescita nel circuito internazionale. Un risultato che sottolinea la competitività degli atleti italiani in questa disciplina.

Cervinia – A seguito dello splendido piazzamento avuto nella gara individuale nella tappa di Coppa del Mondo di Snowboard Cross a Cervinia (leggi qui), Michela Moioli sale ancora sul podio e insieme a Lorenzo Sommariva. Gli Azzurri hanno conquistato il secondo posto nel Team Mixed. La gara è stata vinta dalla Gran Bretagna Huw Nightingale e Charlotte Bankes, il terzo posto è andato a Francia 2, schierata con CholletTrespeuch. Gli Azzurri puntano ai podi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Foto FISI

