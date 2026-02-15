LIVE Snowboardcross Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA | ARGENTO DA URLO! Moioli e Sommariva incantano oro Gran Bretagna

Durante la gara di snowboardcross alle Olimpiadi, Moioli e Sommariva hanno conquistato un argento emozionante, dopo che la coppia britannica Nightingale e Bankes ha vinto l’oro. La loro performance ha lasciato il pubblico senza fiato, dimostrando grande determinazione sulla neve. La gara si è svolta sotto una leggera neve che ha reso il percorso ancora più difficile per tutti i partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Oro Gran Bretagna con Nightingale e Bankes, bronzo Francia 2 con BozzoloCasta. Delusione per i transalpini, che potevano ambire anche alla conquista di due medaglie. 14:58 ARGENTOOOOO INCREDIBILEEEE! Un'altra run pazzesca di Michela Moioli, che riesce a sopravanzare la francese Casta. Straordinaria anche la prova di una ritrovata Charlotte Bankes, che ha accelerato da metà tracciato riuscendo a resistere al tentativo di rientro dell'azzurra. 14:56 Partite! L'azzurra è ovviamente terza con gap, ma c'è tempo per rientrare su Casta e Bankes. 14:54 E' fuori l'Australia, con Lambert che tocca la tavola di Sommariva.