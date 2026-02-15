Snowboard Marilù Poluzzi non approda alla finale olimpica nello slopestyle

Marilù Poluzzi non riesce a qualificarsi per la finale dello snowboard slopestyle ai Giochi di Milano Cortina 2026. La giovane atleta italiana ha affrontato le qualificazioni nel suggestivo Livigno Snow Park, ma non è riuscita a ottenere il risultato necessario. Durante la competizione, ha messo in mostra le sue capacità, ma alcuni errori nei salti più complessi hanno compromesso la sua prestazione.

Si sono concluse da poco le qualificazioni dello snowboard slopestyle ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, regalando spettacolo ed emozioni nella suggestiva cornice del Livigno Snow Park. Sotto gli occhi di pubblico e addetti ai lavori, le migliori snowboarder del panorama internazionale si sono sfidate con l'obiettivo di conquistare uno dei dodici pass disponibili per la finale, in programma martedì 17 febbraio. A prendersi la scena è stata Zoi Sadowski-Synnott, che ha confermato il proprio status di favorita. La campionessa neozelandese, iridata e olimpica in carica, ha fatto segnare il miglior punteggio di giornata con un eccellente 88.