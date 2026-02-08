Marilù Poluzzi non centra la finale del Big Air di snowboard Synnott Sadowski la migliore nelle qualificazioni

Le qualificazioni del Big Air snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono finite da poco. Marilù Poluzzi non riesce a entrare in finale, mentre Synnott Sadowski si dimostra il migliore nei passaggi di qualificazione. La gara si è fatta interessante, con alcuni atleti che hanno lasciato il segno, ma la Poluzzi si ferma prima di poter puntare alla medaglia. La competizione continua con le eliminatorie di domani, mentre gli appassionati già aspettano di scoprire chi salirà sul podio.

Si sono da poco concluse le qualificazioni del Big Air snowboard alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella cornice spettacolare del Livigno Snow Park, le snowboarder hanno cercato di strappare il pass per la finale di domani. Al termine dei tre salti, il miglior punteggio è stato fatto segnare dalla neozelandese Zoi Synnott Sadowski. Per la campionessa olimpica in carica dello slopestyle, lo score complessivo è stato di 172.25, grazie soprattutto ad un primo salto da ben 90.00 punti. Dietro di lei, molto vicina, la giapponese Kokomo Murase, che ha concluso la sua qualifica con il punteggio di 171.

