Ian Matteoli non supera le qualificazioni nello slopestyle a Milano Cortina 2026, perdendo l’occasione di accedere alla finale olimpica. Durante la prova, il snowboarder italiano ha commesso diversi errori che hanno compromesso il suo punteggio, lasciandolo fuori dalla gara che si svolge sulle piste di Cortina.

Ian Matteoli non riesce nell’impresa e si ferma in qualificazione nello slopestyle ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, vedendo sfumare l’ultima possibilità di conquistare una medaglia nella rassegna a cinque cerchi di casa. La stella italiana dello snowboard park & pipe, ottimo quinto a Livigno nel big air, non è andato oltre il 17° posto nel turno preliminare odierno fallendo quindi l’obiettivo di far parte dei dodici finalisti. Il nativo di Bardonecchia classe 2005, mai sul podio in questa specialità in Coppa del Mondo (vanta come miglior risultato una quarta piazza ottenuta due anni fa a Tignes), ha effettuato due run imperfette rendendosi protagonista di un errore importante nell’ultimo salto della prima discesa e nella sezione dei rail in occasione della seconda run di qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard, Ian Matteoli non supera il taglio e fallisce l’accesso alla finale olimpica nello slopestyle

L’Italia schiera sette atleti a Laax per la quinta tappa della Coppa del Mondo park&pipe 2025-2026 di snowboard, in programma dal 15 al 18 gennaio.

Nella terza tappa della Coppa del Mondo di snowboard Big Air a Steamboat, gli atleti italiani non sono riusciti a superare le qualificazioni.

