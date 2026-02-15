Snowboard Ian Matteoli non supera il taglio e fallisce l’accesso alla finale olimpica nello slopestyle
Ian Matteoli non supera le qualificazioni nello slopestyle a Milano Cortina 2026, perdendo l’occasione di accedere alla finale olimpica. Durante la prova, il snowboarder italiano ha commesso diversi errori che hanno compromesso il suo punteggio, lasciandolo fuori dalla gara che si svolge sulle piste di Cortina.
Ian Matteoli non riesce nell’impresa e si ferma in qualificazione nello slopestyle ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, vedendo sfumare l’ultima possibilità di conquistare una medaglia nella rassegna a cinque cerchi di casa. La stella italiana dello snowboard park & pipe, ottimo quinto a Livigno nel big air, non è andato oltre il 17° posto nel turno preliminare odierno fallendo quindi l’obiettivo di far parte dei dodici finalisti. Il nativo di Bardonecchia classe 2005, mai sul podio in questa specialità in Coppa del Mondo (vanta come miglior risultato una quarta piazza ottenuta due anni fa a Tignes), ha effettuato due run imperfette rendendosi protagonista di un errore importante nell’ultimo salto della prima discesa e nella sezione dei rail in occasione della seconda run di qualificazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Snowboard, i convocati dell’Italia per Laax. Ian Matteoli e altri 6 azzurri in gara nello slopestyle
L’Italia schiera sette atleti a Laax per la quinta tappa della Coppa del Mondo park&pipe 2025-2026 di snowboard, in programma dal 15 al 18 gennaio.
Snowboard, Ian Matteoli non approda alla finale del Big Air a Steamboat: azzurri tutti eliminati nelle qualificazioni
Nella terza tappa della Coppa del Mondo di snowboard Big Air a Steamboat, gli atleti italiani non sono riusciti a superare le qualificazioni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Snowboard, Ian Matteoli in finale del big air alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Intervista esclusiva; Matteoli a un passo dal podio nella finale del Big Air: Ian è ottimo quinto, l’oro olimpico va a Kimura; Ian Matteoli tra i giganti . Nello snowboard è quinto; Ian Matteoli secondo nelle qualificazioni di Big Air: rivivi il LIVE-Blog.
Snowboard, Ian Matteoli non supera il taglio e fallisce l’accesso alla finale olimpica nello slopestyleIan Matteoli non riesce nell'impresa e si ferma in qualificazione nello slopestyle ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, vedendo sfumare ... oasport.it
Diretta Ian Matteoli/ Quinto posto nel big air snowboard, oro GIappone! Olimpiadi 2026 (7 febbraio)Diretta Ian Matteoli finale big air snowboard oggi sabato 7 febbraio Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming video Rai 2: orario e risultato. ilsussidiario.net
Italia Team. . 10 DOMANDE A IAN! Qualche giorno fa il nostro Ian Matteoli è passato a Casa Italia Livigno, quale migliore occasione per conoscerlo meglio Forza Ian, siamo tutti con te! #ItaliaTeam #CasaItaliaMiCo2026 #MilanoCortina2026 #Olympics # facebook
Che giornata ieri a #MilanoCortina2026 per l’ #ItaliaTeam! Gli azzurri avanzano nel team event di pattinaggio di figura e Ian Matteoli è quinto nella finale del big air di snowboard! bit.ly/4aHGBxp Qui la gallery bit.ly/4rcqoHy @milanocortina26 x.com