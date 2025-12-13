Snowboard Ian Matteoli non approda alla finale del Big Air a Steamboat | azzurri tutti eliminati nelle qualificazioni

Nella terza tappa della Coppa del Mondo di snowboard Big Air a Steamboat, gli atleti italiani non sono riusciti a superare le qualificazioni. Tra loro, Ian Matteoli non ha conquistato l'accesso alla finale, segnando la fine del percorso per gli azzurri in questa fase della competizione.

Archiviata la fase di qualificazione nella terza tappa della Coppa del Mondo di snowboard, specialità Big Air. Messo alle spalle l’appuntamento di Pechino (Cina), il massimo circuito internazionale si è spostato sulle nevi di Steamboat, in Colorado, per un fine-settimana in cui si vorrà dare una forma ancor più precisa alle graduatorie di chi con la tavola ai piedi è in grado di eseguire evoluzioni inaspettate. In campo maschile, il cinese Su Yiming ha dominato la scena nei primi due round di casa (Secret Garden e Pechino). Nevi cinesi sulle quali lo snowboarder in questione ha saputo esaltarsi, ricordando il titolo olimpico nel Big Air del 2022. Oasport.it

