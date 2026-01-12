L’Italia schiera sette atleti a Laax per la quinta tappa della Coppa del Mondo park&pipe 2025-2026 di snowboard, in programma dal 15 al 18 gennaio. Tra i convocati figura Ian Matteoli, insieme ad altri sei azzurri pronti a competere nello slopestyle. L’evento rappresenta un importante momento di confronto e crescita per il team italiano in una delle tappe più significative della stagione.

Saranno sette gli italiani impegnati a Laax nella quinta tappa della Coppa del Mondo park&pipe 2025-2026 di snowboard, in programma da giovedì 15 a domenica 18 gennaio. La località svizzera ospiterà un duplice appuntamento, infatti il calendario prevede un evento di slopestyle ed uno di halfpipe a meno di un mese dall’inizio dei Giochi Olimpici. Il direttore tecnico azzurro Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile di settore Coppa del Mondo Filippo Kratter, ha convocato i seguenti atleti per la gara di slopestyle prevista sulle nevi svizzere tra il 16 ed il 18 gennaio: Ian Matteoli, Emiliano Lauzi, Nicola Liviero, Leo e Loris Framarin tra gli uomini; Emma Gennero e Marilù Poluzzi in campo femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard, i convocati dell’Italia per Laax. Ian Matteoli e altri 6 azzurri in gara nello slopestyle

Leggi anche: Snowboard, i convocati dell’Italia per Secret Garden: Ian Matteoli il leader azzurro nel big air

Leggi anche: Snowboard, i convocati dell’Italia per il big air di Pechino. Ian Matteoli punta al podio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Snowboard, i convocati dell’Italia per Laax. Ian Matteoli e altri 6 azzurri in gara nello slopestyle - Saranno sette gli italiani impegnati a Laax nella quinta tappa della Coppa del Mondo park&pipe 2025- oasport.it