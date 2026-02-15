Snowboard Cross Moioli-Sommariva medaglia d' argento | che rimonta per Michela!

Michela Moioli ha conquistato la medaglia d’argento nello snowboard cross dopo una rimonta emozionante, che le è valsa il secondo posto ai Mondiali. La gara si è svolta sotto il cielo nuvoloso di Veysonnaz, dove Michela ha superato avversarie più veloci nelle fasi iniziali.

Michela Moioli dà ancora spettacolo: è medaglia d'argento nello snowboard cross insieme a Lorenzo Sommariva. Decisiva la rimonta di Michela in finale: segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX.