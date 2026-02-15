Michela Moioli da sogno | trascina Sommariva nello Snowboard cross a coppie e si prende l’argento

Michela Moioli ha vinto una medaglia d’argento nello snowboard cross a coppie a Milano Cortina 2026, portando la sua squadra in vetta e dimostrando ancora una volta la sua forza. La snowboarder ha trascinato il partner, Sommariva, in una corsa emozionante, superando avversari agguerriti e dimostrando di essere una delle migliori nel settore. Il risultato si è deciso negli ultimi metri, quando Moioli ha accelerato per conquistare il podio.

Lo ha fatto ancora. Michela Moioli conquista una splendida medaglia d’argento nella gara a coppie miste dello snowboard cross a Milano Cortina 2026, confermandosi nel “Gotha” dello sport italiano. Quinto podio olimpico per la campionessa di Alzano Lombardo, che insieme a Lorenzo Sommariva ( Italia 1 ) chiude la finale disputata sulle nevi di Livigno solo alle spalle di Gran Bretagna 1. Per Michela si tratta della quinta medaglia olimpica in carriera. Il risultato odierno conferma il risultato di quattro anni fa a Pechino, quando fu ancora seconda (affiancata a Omar Visintin, ndr). E pensare che mercoledì, la 30enne bergamasca, non sapeva nemmeno se avrebbe gareggiato nei giorni successivi dopo un’incidente in allenamento.🔗 Leggi su Bergamonews.it Grandiosi Moioli e Sommariva! È argento nello snowboard cross a squadre miste Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno portato l’Italia sul podio dello snowboard cross a squadre miste a Milano-Cortina 2026, dopo aver affrontato una gara emozionante. Milano Cortina, Moioli-Sommariva argento in gara mista a coppie snowboard cross. Record di medaglie per l’Italia Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno portato a casa una medaglia d’argento nella gara mista a coppie di snowboard cross a Milano Cortina, un risultato che porta l’Italia a un record di medaglie in questa edizione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Michela Moioli dall'ospedale al bronzo Olimpico in 48 ore · Snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Olimpiadi invernali 2026, Moioli è bronzo nello snowboard cross. FOTO; Michela Moioli, chi è la campionessa di snowboard: le ferite sul volto, la storica vittoria a Pyeongchang e la passione per surf e camper; Michela Moioli, il volto tumefatto e il bronzo: Il trucco fa miracoli. Chi è la regina dello snowboard. Michela Moioli da sogno: trascina Sommariva nello Snowboard cross a coppie e si prende l’argentoLa campionessa di Alzano Lombardo, dopo il bronzo della gara individuale, conquista sulle nevi di Livigno la seconda medaglia di Milano Cortina 2026 ... bergamonews.it Snowboard, Moioli-Sommariva d'argentoMichela Moioli e Lorenzo Sommariva da sogno nella finale di snowboard cross nella gara mista a coppie. Gli azzurri agguantano una straordinaria medaglia d'argento alle Olimpiadi a Livigno, con una ... rainews.it COPPIA CHE VOLA… … non si cambiaaaaaaa! Michela Moioli e Lorenzo Sommariva sono stati vicecampioni del mondo nello snowboard cross a squadre miste… Ora sono anche VICECAMPIONI OLIMPICIIIIIII! #ItaliaTeam @Fisiofficial @milanocortina x.com Lorenzo Sommariva e Michela Moioli hanno chiuso la finale alle spalle della Gran Bretagna facebook