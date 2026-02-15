Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno portato l’Italia sul podio dello snowboard cross a squadre miste a Milano-Cortina 2026, dopo aver affrontato una gara emozionante. La coppia ha dimostrato grande determinazione, tagliando il traguardo in seconda posizione e portando a casa l’argento, un risultato che ha sorpreso molti appassionati presenti sulle piste. La loro performance ha acceso l’entusiasmo tra il pubblico, che ha riempito gli spalti con tifosi appassionati.

L’Italia dello snowboard brilla a Milano-Cortina 2026: Michela Moioli e Lorenzo Sommariva conquistano il secondo gradino del podio nello snowboard cross a squadre miste, regalando un’emozione enorme agli spettatori e aggiungendo un’altra medaglia storica alla giornata azzurra. La gara è stata un vero cardiopalma, con rimonta spettacolare dei due azzurri, che hanno saputo gestire tensione e adrenalina tra curve strette e salti impressionanti, confermando la solidità del movimento italiano nello snowboard cross. Per Michela Moioli si tratta della seconda medaglia a questi Giochi: bronzo conquistato pochi giorni fa e ora argento a squadre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Grandiosi Moioli e Sommariva! È argento nello snowboard cross a squadre miste

Durante la tappa di Cervinia della Coppa del Mondo di Snowboard Cross, Michela Moioli e Lorenzo Sommariva si sono distinti ottenendo un eccellente secondo posto nel Team Mixed, confermando il loro talento e la crescita nel circuito internazionale.

