Federica Brignone ha preso la testa nello slalom gigante di questa mattina, dopo aver completato la prima manche con il miglior tempo, mentre Sofia Goggia si trova al terzo posto. La gara si svolge sulle piste di Cortina, con gli atleti italiani pronti a sfidarsi fino alla fine. Nel frattempo, nel mondo dello snowboard, Michela Moioli e altri rappresentanti italiani si preparano a scendere in pista nel pomeriggio, con l’obiettivo di conquistare un risultato importante.
La francese non conclude la gara Soltanto il ventesimo tempo provvisorio per Asja Zenere Soddisfatta anche Sofia Goggia: «E' da tanto che non facevo un gigante, mi sentivo veloce, ma non mi aspettavo di arrivare terza bisogna rimanere concentrati anche nella seconda manche. Il gigante è una disciplina a cui tengo molto. Vediamo come sarà la seconda manche e proseguiamo» E' la prima ad uscire Grande gioia per Brignone a fine gara: «E' stato tutto facile la neve era semplice ho cercato di attaccare sciando in maniera intelligente. Ho fatto una manche corretta e sono andata a tutta.
