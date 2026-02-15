Brignone e Goggia a caccia di una medaglia nel gigante poi lo snowboard a squadre | Tutti gli italiani in gara oggi | atleti e orari

Federica Brignone e Sofia Goggia cercano una medaglia nel gigante di oggi perché vogliono mettere in mostra tutta la loro esperienza in pista. Sono tra le favorite e competono con attenzione per conquistare il podio, mentre nel pomeriggio lo snowboard a squadre rappresenta un'altra occasione per gli atleti italiani di mettersi in luce. Oggi, gli sportivi italiani scendono in gara con la speranza di ottenere risultati importanti.

Tutte dietro alcune delle favorite L'americana perde 28 centesimi dalle due capoliste La svedese, una delle favorite, è prima a pari merito. Ma non sembra essere andata bene Al via la prima manche del gigante. La norvegese Stjernesund ha fatto segnare 1'03'' 97 (Salvatore Riggio) Sophia Kirkby, la slittinista statunitense, aveva cercato con un appello un appuntamento sui social per San Valentino (sabato 14 febbraio), salvo poi confermare di avere due appuntamenti per quel giorno. Due persone scelte su 600 proposte. Ora si sa che la selezione è terminata con successo. Con il sottofondo di «Another day in paradise», la 27enne – che alla prima Olimpiade ha chiuso al quarto posto nel doppio (con Chevonne Forgan) – ha pubblicato nelle storie la foto delle sue gambe, a letto, vicino ad altre due. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Oggi gli italiani scendono in pista con grandi speranze di medaglia.

Brignone e Goggia affrontano oggi il Gigante ai Giochi, una sfida importante perché è l’ultima gara della stagione olimpica per entrambe.

