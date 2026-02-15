Brignone e Goggia a caccia di una medaglia nel gigante poi lo snowboard a squadre | Tutti gli italiani in gara oggi | atleti e orari
Federica Brignone e Sofia Goggia cercano una medaglia nel gigante di oggi perché vogliono mettere in mostra tutta la loro esperienza in pista. Sono tra le favorite e competono con attenzione per conquistare il podio, mentre nel pomeriggio lo snowboard a squadre rappresenta un'altra occasione per gli atleti italiani di mettersi in luce. Oggi, gli sportivi italiani scendono in gara con la speranza di ottenere risultati importanti.
Tutte dietro alcune delle favorite L'americana perde 28 centesimi dalle due capoliste La svedese, una delle favorite, è prima a pari merito. Ma non sembra essere andata bene Al via la prima manche del gigante. La norvegese Stjernesund ha fatto segnare 1'03'' 97 (Salvatore Riggio) Sophia Kirkby, la slittinista statunitense, aveva cercato con un appello un appuntamento sui social per San Valentino (sabato 14 febbraio), salvo poi confermare di avere due appuntamenti per quel giorno. Due persone scelte su 600 proposte. Ora si sa che la selezione è terminata con successo. Con il sottofondo di «Another day in paradise», la 27enne – che alla prima Olimpiade ha chiuso al quarto posto nel doppio (con Chevonne Forgan) – ha pubblicato nelle storie la foto delle sue gambe, a letto, vicino ad altre due. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Gli italiani in gara oggi: programma, orari e podi | Missione medaglia per Goggia e Brignone
Oggi gli italiani scendono in pista con grandi speranze di medaglia.
Brignone e Goggia alla prova del Gigante: gli italiani in gara oggi
Brignone e Goggia affrontano oggi il Gigante ai Giochi, una sfida importante perché è l’ultima gara della stagione olimpica per entrambe.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Brignone e Goggia, la rivalità che ha cambiato i destini del nostro sci; Goggia e Brignone, l'eterna sfida parallela arriva al superG: Sofia deve dimenticare la caduta, Fede vuole stupire tutti; A che ora partono Goggia, Brignone e Vonn? Startlist della Discesa femminile; Le italiane al via della Discesa libera Olimpica: c'è Federica Brignone · Sci alpino Milano Cortina 2026.
Milano Cortina, la diretta: attesa per lo slalom gigante con Goggia e Brignone, alle 11.15 il biathlonMilano Cortina, la diretta del nono giorno di gare. Dallo slalom gigante femminile al biathlon fino allo snowboard cross, saranno molti gli appuntamenti da seguire oggi. CI ... ilmattino.it
Olimpiadi 2026, la diretta: Brignone e Goggia a caccia di una medaglia nel gigante, poi tocca allo snowboard a squadre e all'inseguimento femminile del biathlonFederica e Sofia tra le favorite della prova odierna. Poi toccherà a Michela Moioli e co. tentare di salire sul podio. Ma occhio anche alle azzurre del biathlon Vittozzi e Wierer ... corriere.it
Il tecnico della velocità ha celebrato le medaglie di Brignone e Goggia a Fortogna: «Squadra fortissima. In super gigante però avremmo potuto fare una tripletta» facebook
Milano Cortina, gare di oggi. Da Goggia e Brignone a Moioli, orari e dove vedere gli azzurri x.com