Gigante prima manche | Brignone in testa terza Goggia Poi snowboard a squadre | Tutti gli italiani in gara oggi | atleti e orari

Federica Brignone ha dominato la prima manche di gigante, mantenendo un vantaggio di oltre un secondo su Sofia Goggia, che si è piazzata terza. La gara si svolge sulle nevi di Cortina, dove gli atleti italiani cercano di conquistare punti preziosi in vista delle prossime competizioni. Nel frattempo, nel settore dello snowboard a squadre, gli atleti nazionali si preparano a scendere in pista con l’obiettivo di ottenere un buon risultato. Oggi, tutti gli atleti italiani sono in azione, con orari che variano tra le diverse discipline.
La francese non conclude la gara Soltanto il ventesimo tempo provvisorio per Asja Zenere Soddisfatta anche Sofia Goggia: «E' da tanto che non facevo un gigante, mi sentivo veloce, ma non mi aspettavo di arrivare terza bisogna rimanere concentrati anche nella seconda manche. Il gigante è una disciplina a cui tengo molto. Vediamo come sarà la seconda manche e proseguiamo» E' la prima ad uscire Grande gioia per Brignone a fine gara: «E' stato tutto facile la neve era semplice ho cercato di attaccare sciando in maniera intelligente. Ho fatto una manche corretta e sono andata a tutta.
Federica Brignone e Sofia Goggia cercano una medaglia nel gigante di oggi perché vogliono mettere in mostra tutta la loro esperienza in pista.
Brignone al momento in testa e Goggia terza alla prima manche del gigante LIVEAl via prima manche. Quattro italiane impegnate nel gigante: Lara Della Mea, pettorale n.12, Brignone n. 14, Goggia n.17 e Asja Zenere n.25. La seconda manche alle 13.30
LIVE Gigante femminile, prima manche: prova straordinaria di Brignone, al momento in testa! Seconda Duerr, Goggia terza a 46/100 Sofia chiude in 1'0497, a 46/100 da Brignone. La tedesca Duerr è
