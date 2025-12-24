Il regalo di Natale di Roberto Vannacci, c'è da scommetterci, farà arrabbiare parecchie persone a sinistra. Su Instagram l'ex generale oggi europarlamentare della Lega pubblica una foto assai programmatica: un pacco di Natale con all'interno un biglietto con sopra scritto ' remigrazione '. Questo è il pensierino dell'autore de Il mondo al contrario, diventato in pochi mesi non solo un caso editoriale ma addirittura il manifesto del politicamente scorretto. Nel post associato all'immagine il vicesegretario della Lega scrive: "Auguri per un serenissimo e felice Natale a tutti, con la speranza che presto ognuno lo possa festeggiare nel paese di origine, con i propri cari e i propri affetti più prossimi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Generale Vannacci, il regalo di Natale che fa impazzire la sinistra

