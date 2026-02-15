Siria post-conflitto | la testimonianza di Asmae Dachan tra resilienza distruzione e ricerca di un futuro possibile

Asmae Dachan ha vissuto la guerra in Siria, e ora descrive come la distruzione abbia lasciato segni profondi sulla sua vita e sulla sua famiglia. La giornalista e fotografa si prepara a raccontare la sua esperienza a Saltara, un piccolo comune in provincia di Pesaro Urbino, dove presenterà il suo libro “Siria, il giorno dopo”. È un viaggio tra ferite aperte e speranze di ricostruzione, con immagini che testimoniano le macerie e le voci di chi cerca di andare avanti.

Dalla Siria al cuore dell'Italia: il racconto di Asmae Dachan tra ferite e speranze. Saltara (Pesaro Urbino) si prepara ad accogliere Asmae Dachan, giornalista e fotografa italo-siriana, per presentare il suo libro "Siria, il giorno dopo. Le ferite e le speranze". L'incontro, in programma oggi, 15 febbraio 2026, nella chiesa del Gonfalone, offre uno sguardo intimo e coraggioso sulla Siria post-conflitto, a quasi venti giorni dalla caduta del regime nel dicembre 2024. L'evento, inserito nel Festival Macchie e Inchiostri, è un'occasione per comprendere le sfide di un paese alla ricerca di un futuro.