Il giorno dopo gli eventi in Siria, Asmae Dachan, giornalista e scrittrice italo-siriana, ci accompagna in un viaggio attraverso il dolore e la speranza. Partendo da Ancona, ripercorre le emozioni e le realtà di un Paese segnato da conflitti e resilienza, offrendo uno sguardo attento e riflessivo sulla situazione attuale. Un itinerario di testimonianza e memoria che invita alla riflessione oltre le parole.

E’ notte ad Ancona, quando Asmae Dachan, giornalista e scrittrice italo-siriana, parte verso la Siria. Per tutti gli anni della guerra, si è adoperata nel raccontare – non sottraendosi a un prezzo da pagare – il paese da cui il padre e la madre sono fuggiti oltre 45 anni fa. E quando arriva in Siria, il 27 dicembre 2024, appena quindici giorni dopo la fine di un regime brutale, quello incarnato da Bashar al Assad che ha mietuto mezzo milione di vite e raso al suolo un paese, Asmae compie un vero e proprio viaggio nei luoghi che ha narrato per anni. Anzi, un pellegrinaggio. Perché in Siria, il giorno dopo, in uscita il 16 gennaio 2026 per Add editore, l’autrice ha visitato e raccontato i luoghi simbolo per i siriani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Siria, il giorno dopo: così Asmae Dachan ci accompagna in un pellegrinaggio del dolore

