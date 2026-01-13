Apple sceglie Google Gemini per potenziare l’IA e Siri

Apple ha deciso di collaborare con Google Gemini per migliorare le capacità di intelligenza artificiale di Siri e della futura Apple Intelligence. Questa scelta mira a rafforzare le funzionalità dell’assistente vocale e a mantenere un passo competitivo nel settore dell’IA. La partnership rappresenta un passo importante nella strategia di Apple di integrare tecnologie avanzate, rispondendo alle sfide di un mercato in rapida evoluzione.

Apple ha scelto Google per potenziare le sue funzionalità di intelligenza artificiale. Come annunciato in una nota congiunta, Cupertino sfrutterà la tecnologia Gemini per alimentare il suo assistente Siri oltre che la prossima generazione di Apple Intelligence, sperando di recuperare il terreno perduto negli ultimi frenetici anni di corsa all’IA. La partnership sarà pluriennale e coinvolgerà la tecnologia cloud di Mountain View. «Dopo un’attenta valutazione, abbiamo stabilito che la tecnologia di Google fornisce la base più valida per i modelli Apple Foundation e siamo entusiasti delle nuove esperienze innovative che offrirà ai nostri utenti», scrivono da Cupertino. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Apple sceglie Google Gemini per potenziare l’IA e Siri Leggi anche: Apple utilizzerà Gemini come base per il nuovo Siri. Debutto in primavera con iOS 26.4 Leggi anche: Apple ha scelto Google per la nuova Siri Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Apple sceglie Google: l’intelligenza artificiale di Gemini sarà il motore della prossima Siri; Apple sceglie Google Gemini per potenziare Siri; Apple sceglie Google Gemini per potenziare la nuova Siri basata su intelligenza artificiale; Alleanza Apple-Google: Gemini per potenziare l’IA di Siri. Apple sceglie Google Gemini per potenziare la nuova Siri basata su intelligenza artificiale - Accordo pluriennale tra le due aziende: la tecnologia AI di Google sarà alla base dei futuri modelli di Apple Intelligence, dell'aggiornamento di Siri e di nuovi altri servizi ... hwupgrade.it

Alleanza Apple-Google: Gemini per potenziare l’IA di Siri - L’azienda di Cupertino prova a recuperare il terreno perso sull’intelligenza artificiale. repubblica.it

Elon Musk critica l’accordo tra Apple e Google su Gemini e Siri - Dopo l’annuncio della partnership tra Apple e Google su Gemini e Siri, Elon Musk critica l’accordo definendolo una concentrazione di potere. ispazio.net

Apple sceglie Gemini. Ecco perché Google sta vincendo la sfida consumer dell’Ai La casa di Cupertino avrebbe potuto continuare a puntare su ChatGPT di OpenAI o sviluppare un modello interno, ma Gemini si è dimostrato più matura e avanzata. E ChatGpt x.com

