Siracusa furto al Palaindoor | gasolio rubato Polizia Municipale denuncia un uomo e allerta sulla sicurezza cantieri

Siracusa, furto al cantiere del Palaindoor: un colpo alla sicurezza e l’allarme per le infrastrutture. Un uomo è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Siracusa per aver rubato gasolio dai mezzi utilizzati nella costruzione del nuovo Palaindoor alla Pizzuta. L’intervento degli agenti ha permesso di recuperare la refurtiva, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei cantieri e la vulnerabilità delle grandi opere pubbliche sul territorio. Il furto, avvenuto nelle ore precedenti al 15 febbraio 2026, mette in luce la necessità di misure preventive più efficaci per contrastare la criminalità predatoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella giornata di sabato, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 44 anni, originario di Napoli, responsabile di un furto aggravato presso il Centro Asterix.

Michele Menchetti analizza il processo che ha portato al pensionamento del comandante della Polizia Municipale e al successivo bando per la sua sostituzione, evidenziando le dinamiche e le tensioni che hanno caratterizzato questa fase di transizione al vertice del corpo di sicurezza locale.

