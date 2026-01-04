Furto al Centro Asterix la polizia denuncia un uomo

Nella giornata di sabato, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 44 anni, originario di Napoli, responsabile di un furto aggravato presso il Centro Asterix. L’intervento degli agenti ha permesso di individuare e segnalare il responsabile, contribuendo alla sicurezza della zona. La vicenda si inserisce nelle attività di controllo e tutela condotte quotidianamente dalle forze dell’ordine.

Nella giornata di sabato, la Polizia di Stato ha denunciato un 44enne napoletano per furto aggravato.In particolare, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, a seguito del furto avvenuto nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio scorso, presso il Centro “Asterix” in via Domenico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

