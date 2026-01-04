Furto al Centro Asterix la polizia denuncia un uomo

Nella giornata di sabato, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 44 anni, originario di Napoli, responsabile di un furto aggravato presso il Centro Asterix. L’intervento degli agenti ha permesso di individuare e segnalare il responsabile, contribuendo alla sicurezza della zona. La vicenda si inserisce nelle attività di controllo e tutela condotte quotidianamente dalle forze dell’ordine.

Raid nel centro Asterix, denunciato un 44enne - Napoli est, nella notte di san Silvestro devastati i locali e portati via beni utilizzati per le attività culturali della struttura ... rainews.it

Individuato l'autore del raid al Centro Asterix di Napoli - La Polizia di Stato ha denunciato un 44enne napoletano, per furto aggravato. ansa.it

