Jannik Sinner torna in campo a Doha dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal torneo. La sua partecipazione rappresenta una vera sfida, soprattutto perché si allena con intensità per recuperare la forma migliore. La competizione si svolge in Qatar, dove il giovane tennista cerca di risalire la classifica mondiale.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ha avuto bisogno di qualche giorno off per riprendersi dal brutto colpo di Melbourne, ma ora Jannik Sinner è pronto per tornare in campo: lo vedremo al Qatar Open ATP 500 di Doha, dal 16 al 21 febbraio. Al solito Carlos Alcaraz si aggiunge adesso un altro avversario insidioso: lo stesso Novak Djokovic che, dopo averlo sconfitto in semifinale agli Australian Open 2026, è risalito al terzo posto del ranking ATP, proprio dopo il tennista italiano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sinner riparte da Doha

Jannik Sinner torna a Doha dopo aver perso la semifinale agli Australian Open e aver affrontato il caso del suo precedente test positivo al Clostebol.

Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà all’ATP 500 di Doha, a pochi giorni dalla partenza del torneo.

Sinner riparte da Doha. #sinner #alcaraz #atp

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.