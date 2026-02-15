Sinner riparte da Doha
Jannik Sinner torna in campo a Doha dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal torneo. La sua partecipazione rappresenta una vera sfida, soprattutto perché si allena con intensità per recuperare la forma migliore. La competizione si svolge in Qatar, dove il giovane tennista cerca di risalire la classifica mondiale.
Ha avuto bisogno di qualche giorno off per riprendersi dal brutto colpo di Melbourne, ma ora Jannik Sinner è pronto per tornare in campo: lo vedremo al Qatar Open ATP 500 di Doha, dal 16 al 21 febbraio. Al solito Carlos Alcaraz si aggiunge adesso un altro avversario insidioso: lo stesso Novak Djokovic che, dopo averlo sconfitto in semifinale agli Australian Open 2026, è risalito al terzo posto del ranking ATP, proprio dopo il tennista italiano.
Sinner riparte da Doha: focus sul servizio dopo la semifinale agli Australian Open e l’ombra del Clostebol nel passato.
Jannik Sinner torna a Doha dopo aver perso la semifinale agli Australian Open e aver affrontato il caso del suo precedente test positivo al Clostebol.
Novak Djokovic dà forfait a Doha: niente rivincita con Sinner
Novak Djokovic ha annunciato che non parteciperà all’ATP 500 di Doha, a pochi giorni dalla partenza del torneo.
Argomenti discussi: Sinner riparte da Doha, esordio con Machac: La sconfitta con Djokovic mi ha insegnato tante cose; Melbourne alle spalle, Sinner riparte da Doha; Sinner riparte dall’Atp 500 di Doha per ridurre il gap con Alcaraz nel ranking Atp. Ecco tabellone e montepremi; Sinner riparte da Doha: allenamento sul Centrale di Doha in un caldo infernale.
Jannik Sinner riparte da Tomas Machac: il tabellone dell'ATP 500 di DohaIl numero due del mondo torna in campo nel 'Qatar ExxonMobil Open 2026', in cui è presente anche Carlos Alcaraz, leader del seeding ... msn.com
Jannik Sinner, sorteggio sfortunato a Doha: gli avversari turno per turno. Subito Machac!Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo in occasione del torneo ATP 500 di Doha, che andrà in scena sul cemento della capitale del Qatar dal 16 al ... oasport.it
Sinner-Alcaraz a Doha, riparte il duello: chi sfidano Jannik e Carlos al 1° turno, ecco il tabellone facebook
