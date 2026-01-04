Verso le elezioni nell’Agrigentino Cacciatore Pd | Al lavoro per il campo largo e questione morale prioritaria

In vista delle prossime elezioni nell’Agrigentino, il Partito Democratico si impegna a rafforzare l’unità interna, puntando su un progetto condiviso che includa il campo largo e la priorità della questione morale. Dopo un periodo di tensioni e divisioni, il partito cerca di ritrovare compattezza e una visione comune per affrontare con maggiore coesione le sfide amministrative e politiche del territorio.

AMANTEA, IL PARTITO DEMOCRATICO ROMPE GLI INDUGI: PRIMI SEGNALI VERSO LE ELEZIONI COMUNALI Incontro pubblico del PD nel cuore della città: tra confronto politico e costruzione di un’alternativa all’amministrazione Pellegrino https://www.cal - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.