la sinistra riparte dal comune e detta le condizioni al campo largo

La Sinistra cittadina si prepara alle elezioni amministrative di Avellino, riaffermando la propria presenza e influenzando le scelte della coalizione del centrosinistra. Con una ripartenza decisa, la Sinistra stabilisce le proprie condizioni, puntando a rafforzare il ruolo e le prospettive di un campo largo che mira a rappresentare le istanze della comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti La Sinistra cittadina riparte per le elezioni amministrative per Avellino e detta le sue condizioni alla coalizione del centrosinistra, il celeberrimo. “Avellino e le scelte di campo. Costruire una proposta di governo per la città”, il tema del dibattito promosso dalle forze politiche che hanno dato vita alla lista Per Avellino, insieme a Controvento e all’Alleanza Verdi-Sinistra. Amalio Santoro: “ Intanto occorre rilanciare noi stessi, rilanciare il progetto di Per Avellino, che tiene insieme sensibilità ed esperienze diverse. L’obiettivo è sempre quello di provare a costruire un’alleanza, un centrosinistra di rinnovamento. Anteprima24.it

