La Bundeswehr tedesca amplia le proprie capacità di ricognizione satellitare attraverso una collaborazione con la tecnologia polacca. Un contratto tra Rheinmetall e Satim segna un passo importante nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale per la difesa europea, con particolare attenzione al progetto SPOCK-1. Questa partnership sottolinea l’impegno condiviso nell’innovazione e nel rafforzamento delle capacità di sicurezza nel contesto europeo.

Un importante sviluppo nella tecnologia di difesa europea riguardante le capacità di ricognizione satellitare delle Forze Armate tedesche porta alla nostra attenzione la firma di un contratto tra l’azienda tedesca Rheinmetall e l’azienda polacca di tecnologia avanzata Satim. Secondo quanto riportato dalla fonte interessata, infatti, l’azienda di Cracovia, specializzata nel fornire capacità per rilevare e classificare nuovi oggetti, garantendo adattabilità e flessibilità in linea con le sfide e le esigenze in continua evoluzione nel settore militare e governativo, fornirà le “analisi” basate sull’Intelligenza artificiale delle immagini radar ad apertura sintetica per supportare Rheinmetall nella fornitura di capacità ISR – Intelligence Surveillance Reconnaissance – per la Bundeswehr in quello che è noto come programma Spock-1. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Ia e Difesa Europea: la Bundeswehr tedesca punta sull’intelligenza artificiale polacca per SPOCK-1

Leggi anche: La Silicon Valley punta sull’energia nucleare per l’intelligenza artificiale

Leggi anche: L’Unione europea apre un’inchiesta sull’intelligenza artificiale di Google

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Spese per la Difesa, tabù sfatato ed Europa pronta al riarmo. I messaggi lampanti da Merz a Mattarella; La spesa militare non è uno spreco, basta con la logica “burro o cannoni”.

La Germania attiva il sistema di difesa missilistico israeliano Arrow 3 - La Bundeswehr mette in funzione per la prima volta Arrow 3, il sistema di difesa missilistica israeliano. it.euronews.com

La tecnologia europea al bivio: IA, difesa e tecnologie climatiche definiranno il futuro dell'UE - L’ecosistema tecnologico europeo è a un bivio e, se vuole mantenere il ritmo dei progressi, investimenti continui in tecnologie per il clima, intelligenza artificiale (AI) e difesa “definiranno il ... it.euronews.com

Difesa europea, il programma ufficiale adottato dalla Ue: potenziata la base industriale e tecnologica - il Consiglio Ue ha adottato formalmente il Programma europeo per l'industria della difesa (Edip), lo strumento volto a rafforzare la prontezza ... ilmessaggero.it

L'indice europeo verso i 600 punti guidato da difesa e bancari. Questi ultimi beneficiano delle nuove regole sul Golden Power che potrebbero favorire le operazioni di M&A nell'Unione Europea. A Londra, l'indice blue-chip FTSE 100 ha raggiunto per la prima - facebook.com facebook

Ieri notte sono intervenuto per annunciare il mio voto contrario a un odg di Conte che contesta la spesa della difesa, italiana ed Europea, e quindi il sostegno all’Ucraina aggredita da Putin. É vero, siamo di fronte a una legge di bilancio misera, da governicchio x.com