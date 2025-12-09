Il ‘caso Folorunsho’ rilancia il lato zotico del pallone italico | ora la federazione dia l’esempio copiando dagli inglesi | il commento

C’è stato qualcosa di peggio nella vicenda Folorunsho, in cui il giocatore del Cagliari ha ricoperto di orribili insulti sessisti la mamma del romanista Hermoso – anche il giocatore spagnolo avrebbe usato qualche parola deprecabile, ma senza raggiungere il livello e i toni del suo avversario –, episodio rilanciato più volte dalle televisioni: si tratta delle norme della giustizia sportiva e dei commenti social che ripropongono, purtroppo, un calcio da Medioevo, se non da preistoria. La prova tv non può essere usata. L’articolo 61, comma 3, prevede il suo utilizzo “limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal Var”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

