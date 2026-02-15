Perché Bastoni non può essere squalificato con la prova tv per la simulazione su Kalulu

Mario Bastoni ha evitato la squalifica perché la prova tv non conferma la sua simulazione su Kalulu. La decisione si basa sul fatto che le immagini non mostrano chiaramente il tentativo di inganno, lasciando spazio a interpretazioni diverse. Un esempio concreto è che le immagini disponibili non evidenziano un movimento evidente che possa essere considerato simulazione.

Il punto 4 dell'articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva chiarisce quali comportamenti costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della disposizione. E perché il difensore dell'Inter non sarà punito.