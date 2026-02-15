Bastoni rischio squalifica per condotta gravemente antisportiva? La simulazione di San Siro al vaglio del Giudice Sportivo

Inter News 24 Bastoni, il difensore dell’Inter, dopo l’episodio con Kalulu in Inter-Juve, rischia la squalifica: situazione al vaglio del Giudice Sportivo. Il caso scoppiato durante Inter-Juventus mette ora Alessandro Bastoni al centro di una tempesta che non riguarda solo l’etica sportiva, ma anche il rischio concreto di sanzioni disciplinari. Mentre la Juventus mastica amaro per l’espulsione di Kalulu, l’attenzione della Procura Federale è tutta rivolta alla condotta del difensore nerazzurro, la cui simulazione ha indotto l’arbitro La Penna all’errore decisivo. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Caso Bastoni, rischio squalifica per condotta gravemente antisportiva: cosa può succedere. 🔗 Leggi su Internews24.com

Dopo la decisione del Giudice Sportivo di squalificare Antonio Conte, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso il suo disappunto.

Il Giudice Sportivo della Serie A ha comunicato che un calciatore della Juventus è entrato in diffida dopo l’ultima giornata.

L’esultanza antisportiva di Bastoni per aver fatto espellere Kalulu: l’arbitro ha abboccatoIl comportamento antisportivo del difensore nerazzurro è una macchia che difficilmente si può lavare giustificandola con l'adrenalina e il trasporto ... fanpage.it

Imbarazzo e orgoglio. Juventus infinita, espulsione scandalosa a Kalulu. Così @baridonmarco a caldissimo da San Siro dopo #InterJuve 3-2 facebook

#InterJuve - Derby d'Italia dalle mille emozioni a San Siro: al 90' decide la stoccata del rinato #Zielinski Le pagelle: grande impatto di #Esposito, capitan #Locatelli non basta a #Spalletti. Furia bianconera con l'arbitro #LaPenna per il rosso a #Kalulu x.com