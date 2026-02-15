Bastoni simulatore sarà squalificato? Cosa rischia dopo la vergognosa sceneggiata di Inter Juve

Bastoni rischia la squalifica dopo aver simulato un fallo durante la partita tra Inter e Juventus, un episodio che ha suscitato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. Il difensore nerazzurro ha fatto scena evidente, spingendo gli arbitri a prendere una decisione immediata. La sua azione ha attirato l’attenzione di chi segue con attenzione ogni dettaglio del campionato, perché potrebbe portare a conseguenze sportive importanti.

Bastoni simulatore, sarà squalificato? Cosa rischia il difensore nerazzurro dopo la vergognosa sceneggiata di Inter Juve. Il destino di Pierre Kalulu appare ormai segnato: il regolamento non prevede sconti e il difensore francese dovrà scontare la squalifica, nonostante l’evidente errore arbitrale. Al contrario, la posizione di Alessandro Bastoni resta al centro di un acceso dibattito che lascia aperto ogni scenario: il centrale nerazzurro rischia ora un provvedimento disciplinare per condotta antisportiva. Lo riporta Tuttosport. ULTIMISSIME JUVE LIVE: le principali notizie di giornata Qualora non dovesse arrivare una sanzione ufficiale dal Giudice Sportivo, resterebbe comunque la macchia di una pessima figura rimediata in mondovisione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

