Simone Bolelli e Andrea Vavassori confermano il titolo a Rotterdam! Sconfitti Ho Jebens

Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono il torneo di Rotterdam dopo aver battuto Ho e Jebens in finale. La loro vittoria conferma la loro supremazia nel torneo indoor olandese, dove sono considerati i favoriti. I due italiani hanno dimostrato grande intesa e solidità durante tutta la competizione.

Andrea Andrea Vavassori e Simone Simone Bolelli mettono il timbro anche sull’edizione 2026 dell’ATP 500 di Rotterdam, confermandosi la coppia di riferimento sul cemento indoor olandese. Come dodici mesi fa, il titolo finisce nelle mani degli azzurri, che da teste di serie numero quattro superano in finale il tedesco Hendrik Jebens e il taiwanese Ray Ho con un netto 6-3 6-4 in 68? di gioco. È il primo trofeo stagionale per Bolelli e Vavassori, l’ottavo complessivo di una coppia che negli ultimi tre anni ha costruito una continuità di risultati impressionante: tre titoli nel 2024, quattro nel 2025 e ora il primo sigillo del 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nel torneo di doppio dell’ATP Adelaide 2026, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sesti nel seeding, sono stati eliminati in semifinale dalla coppia composta da Harri Heliovaara e Henry Patten.

