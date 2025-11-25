Sigfrido Ranucci la confessione | Ho avuto una tessera di partito

Più che un colloquio, quello di Sigfrido Ranucci con Salvatore Merlo del Foglio sembra uno sfogo, molto politico. Che prende di mira non tanto la destra, quasi assente dalla conversazione, quanto il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle, Il conduttore di Report mette subito in chiaro una cosa, a scanso di equivoci: "Non sono un martire. Che mi critichino pure, che mi attacchino. Non voglio immunità. E’ giusto così. E’ fisiologico", sottolinea rispondendo idealmente al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari che lo aveva definito "intoccabile" in Tribunale. ge:kolumbus:liberoquotidiano:44944554 Spiega di non avere un'idea su chi sia il mandante della bomba-piazzata sotto la sua auto davanti alla casa di famiglia a Pomezia: "Non riesco a collegarla a nessuna delle inchieste che abbiamo fatto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci, la confessione: "Ho avuto una tessera di partito..."

